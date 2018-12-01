بالصور: هكذا تنشئ ملصقات "واتساب" خاصة بك

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أطلق تطبيق التراسل الفوري واتساب خلال الشهر الماضي ميزة الملصقات لنظامي التشغيل أندرويد وآي أو إس iOS، وذلك ضمن تحديث التطبيق الأخير.

وفي البداية حصل مستخدمو التطبيق البالغ عددهم 1.5 مليار مستخدم على مجموعة محدودة من الملصقات من خلال الحزمة الأولى المقدمة من فريق التصميم الخاص بواتساب وبعض الفنانين الآخرين الذين اختارتهم الشركة.

ومنذ إطلاق هذه الميزة أصبحت الملصقات تحظى بشعبية كبيرة بين مستخدمي واتساب، كما أن الميزة مفتوحة لطرف ثالث، مما يعني أن المطورين من جميع أنحاء العالم يمكنهم إنشاء وإضافة ملصقات لتطبيق واتساب.

هناك 12 حزمة ملصقات مقدمة من الشركة، كما أن هناك رابط لتنزيل حزم الملصقات المميزة مباشرة من متجر غوغل بلاي Google Play، ولكن الجديد الآن أنه يمكنك إنشاء ملصقات خاصة بك ويمكنك أيضًا تحويل صورك الشخصية لملصق تستخدمه في دردشات واتساب مع أصدقائك.

إليك كيفية إنشاء ملصقات خاصة بك وإضافتها إلى واتساب:

لا يمكنك إنشاء ملصقات خاصة بك من خلال واتساب مباشرة ولكنك ستحتاج إلى تطبيق خارجي تنشئ من خلاله حزمة ملصقات واتساب خاصة بك ثم تقوم بإضافتها إلى واتساب وترسلها لمن تريد من جهات الاتصال أثناء الدردشة.

من هذه التطبيقات تطبيق يحمل اسم Sticker Maker for WhatsApp والذي يتيح لك تحويل أي صورة إلى ملصق، حيث يمكنك إنشاء ملصقات للصور الموجودة في معرض هاتفك أو الموجودة على غوغل درايف أو من الصور المحفوظة في تطبيق صور غوغل وما إلى ذلك.

إليك كيفية استخدام تطبيق Sticker maker لإنشاء ملصقات خاصة بك وتحويل صورك الشخصية إلى ملصقات واتساب:

• انتقل إلى متجر تطبيقات أندرويد "غوغل بلاي"

• قم بتثبيت تطبيق Sticker maker for WhatsApp على جهازك

• بعد تشغيل التطبيق اضغط على خيار إنشاء حزمة ملصقات جديدة Create a new sticker pack

• سيتطلب منك إدخال اسم لحزمة الملصقات sticker pack name واسم من قام بعمل الجزمة sticker pack author

• ثم اضغط على خيار إنشاء Create

• قم بتكرار هذه الخطوات أعلاه لإضافة المزيد من الملصقات المخصصة داخل الحزمة

• بمجرد الانتهاء من الملصقات التي تريدها اضغط على خيار إضافة إلى واتساب Add to whatsapp الموجود في الركن السفلي الأيسر

• ستظهر لك شاشة منبثقة تطلب منك تأكد الإضافة من خلال الضغط على زر