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وسواس الإنترنت القهري في لبنان: ظاهرة جديدة مع أعراض غريبة بسبب ضعف شبكة الإنترنت

30
NOVEMBER
2018
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وسواس الإنترنت القهري الذي اكتشف من قبل المختصين، هو نوع من الاضطرابات المرتبطة بالقلق من ضعف شبكة الإنترنت أو غيابها والذي يؤثر على مستخدمي الإنترنت في لبنان.

بسبب ضعف الإنترنت بلبنان بدأ العديد من المواطنين يظهرون سلوكيات غريبة مرتبطة بشكل مباشر بالأسباب المختلفة لانقطاع الإنترنت في البلاد.

 

قال أحد الباحثين: "هذه ظاهرة غريبة جداً لم نشهد مثلها من قبل".

 "إنه وباء. بغياب الإنترنت، تبنى المرضى سلوكيات تجعلهم يبدون مثل المجانين، على الرغم من أن سلوكهم العام لا يشير إلى ذلك.

 

وشرح الباحث أن الأعراض تشمل الخوف من المطر، والضغط المعتاد على الأزرار، والخوف غير العقلاني من الظلام، والغناء والرقص العفوي. هذه ليست سوى بعض الحالات.

 

"آمل أن نتمكّن من إيجاد حل لهذه الظاهرة في الأشهر القادمة. هناك شيء واحد مؤكد: علينا التأكد من أن جميع اللبنانيين لديهم إنترنت. لقد استنتجنا أن هذه هي الطريقة الوحيدة لتحرير المصابين بوسواس الإنترنت القهري من المشاكل التي يواجهونها".

 

وسواس الإنترنت القهري هو اضطراب حقيقي وأصبح جزءً من واقعنا الجديد. إذا وجدت نفسك تشتري شموع بكميات كبيرة، تضغط على الأزرار بشكل متكرر، أو تخاف من المطر، ، يرجى الاتصال بالطبيب المختص. #وسواس_الإنترنت_القهري

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