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"إرسال الروائح عبر الهاتف".. تجربة تبشر بتحقيق الحلم

29
NOVEMBER
2018
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يواصل العلم مفاجأتنا بجعل ما كنا نعتقد قبل أعوام، أنه مستحيل ممكنا، ذلك ما أثبته فريق خبراء ماليزيين، بعدما قالوا إن إرسال الروائح عبر الهواتف الذكية، قد يتحول إلى حقيقة يوما ما!.

ويزعم باحثون من ماليزيا أن مستخدمي الهواتف الذكية سيكون بمقدورهم مستقبلا إرسال جميع أنواع الروائح عن طريق تطبيقات التواصل، باستخدام تقنية تسمى "الرائحة الرقمية".

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الباحثين صنعوا "رائحة كهربائية" من خلال وضع أقطاب كهربائية داخل أنوف المشاركين في البحث.

ووفق الصحيفة فقد نجحت التجربة بعدما حفزت التيارات الكهربائية فتحتي الأنف، وهو ما حفز بدوره الخلايا العصبية التي تغذي الدماغ بمختلف الروائح.

وأشار الباحث الرئيسي، أدريان شيك إلى "أن العملية جزء من الواقع الافتراضي المتكامل أو الواقع المعزز"، مضيفا "على سبيل المثال، يمكنك الحصول على عشاء افتراضي مع صديقك عبر الإنترنت. يمكنك رؤيته بتقنية ثلاثية الأبعاد ومشاركة الوجبة معه".

وتابع: "نعتقد أن الناس سيصبحون يوما ما قادرين على إرسال الروائح عبر الإنترنت. بالرغم من أن الأمر ما يزال بعيدا"، مشيرا إلى أن كل العملية تعتمد على "التحفيز الكهربائي".

وأضاف: "نرجح أيضا أن هذه العملية قد تساعد الأشخاص المرضى على استعادة حاسة الشم في حال فقدوها".

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