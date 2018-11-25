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"واتسآب" يقدم تغيرا غير مسبوق في عالم الدردشة!

25
NOVEMBER
2018
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كشفت تقارير إخبارية أن تطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتسآب" بصدد طرح تحديث يوصف بأنه سيحمل التغير الأكبر في عالم الدردشة.

ونشرت صحيفة "الديلي إكسبريس" البريطانية تقريرا تحدثت فيه عن التحديث الجديد، قائلة "انس القديم، فالتغيير المرتقب في واتسآب سيكون غير مسبوق".

وأشارت إلى أن تطبيق "واتسآب" المملوك لشركة "فيسبوك" طرح فعليا تحديثا على نسخة "البيتا" الخاصة به، يتضمن طريقة مختلفة تماما لعرض الإشعارات، بالإضافة إلى تصميم جديد كليا في تطبيق واتسآب ذاته.

ويتضمن التحديث الجديد لـ"واتسآب" طريقة جديدة لعرض الملصقات ومكالمات الفيديو الجماعية.

ولكن التغير الأكبر، وفقا للصحيفة البريطانية، هو طريقة عرض إشعارات "واتسآب" الجديدة.

وسيمكن "واتسآب" مستخدميه من معاينة الوسائط المتعددة في إشعارات التطبيق قبل فتحها بصورة كاملة.

وتوضح "الديلي إكسبريس" أنه سيمكن لمستخدم "واتسآب" معاينة لقطات قصيرة من الفيديو الذي تم إرساله له، قبل فتحه بصورة كاملة.
وكانت تقارير إخبارية قد تحدثت عن أن "واتسآب" ستوجه ضربة قاصمة إلى غريمه "سناب شات".

بعدما تمكن "واتسآب" من إضافة مزايا أدت إلى ارتفاع عدد مستخدميه على حساب "سناب شات"، فإنه سيضيف ميزة جديدة، تتلخص في إمكانية مسح الرسائل، بعد فترة تتراوح من 10 ثوان إلى يوم كامل، وفقا لموقع "تيك كرانش" التقني.

ويعتبر حذف الرسائل أفضل من ميزة "الزوال الافتراضي" المتوافرة في "سناب شات"، إذ تختفي الرسائل التي تمت رؤيتها لديه، بمجرد غلق نافذة الدردشة.

ويبلغ عدد المستخدمين النشطين في "واتسآب" 450 مليون شخص يوميا، مقارنة بنحو 188 مليون لـ"سناب شات".

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