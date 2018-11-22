تحديث “ماسنجر” الجديد سيغير طريقة استخدامه أثناء الليل

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أعلنت شركة فيسبوك، خلال الشهر الماضي، أن تطبيق”ماسنجر” الخاص بها ستجري عليه تغييرات لتسهيل استخدامه، وذكرت في الإعلان دون قصد، أن “الوضع المظلم Dark Mode ” الجديد سيأتي في المستقبل القريب.

والمستقبل القريب هو الآن، حيث بدأت فيسبوك طرح نظام الألوان الجديد.

ووفقًا لفيسبوك، فإن الميزة الجديدة Dark Mode عبارة عن واجهة تقلل من درجة الوهج الصادر من هاتفك.

وعلى الرغم من أن تطبيق ماسنجر المعتاد يحتوي على خلفية بيضاء مع الكتابة باللون الأسود، إلا أن وضعية Dark Mode تُغير هذه الألوان، وهذا لا يقلل من الوهج فقط، ما يجعل استخدام التطبيق أسهل أثناء الليل، ولكنه يحافظ على عمر البطارية أيضًا.

وتقول فيسبوك، إنه سيتم طرح الميزة الجديدة بعد الانتهاء من إتاحة ماسنجر الجديد للجميع على مستوى العالم، ومن المحتمل أن يتم ذلك خلال الأسابيع المقبلة.