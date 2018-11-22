إنستغرام تحارب الحسابات الوهمية

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ذكر القائمون على تطبيق إنستغرام أنهم سيدخلون تعديلات جديدة على التطبيق لمحاربة الحسابات الزائفة.

وجاء في بيان رسمي صادر عن إنستغرام "ابتداء من اليوم سنحذف جميع الحسابات الزائفة والإعجابات والتعليقات التي توضع على حسابات وصور المستخدمين عبر تطبيقات تديرها جهات ثالثة هدفها خلق شعبية وهمية للمستخدم مقابل الربح".

وأوضح المسؤولون في إنستغرام أن المبرمجين التابعين لشركتهم طوروا تقنيات خاصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لهذا الغرض، والبرمجيات الجديدة ستقوم باكتشاف الحسابات والإعجابات المزيفة وحذفها تلقائيا، وستعلم المستخدم بذلك.

وأشاروا إلى أن اعتماد مستخدمي إنستغرام على التطبيقات التي تزيد عدد الإعجابات على صورهم يعرض حساباتهم للخطر، فيمكن عن طريق هذه التطبيقات أن يصل الهاكرز إلى بيانات المستخدم أو معلوماته الشخصية.