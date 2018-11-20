"واتسآب" يوجه ضربة قاصمة ..

A + A -

يستعد تطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتسآب" لتوجيه ضربة قاصمة إلى منافسه الأبرز، تطبيق "سناب شات"، عبر إضافة ميزة جديدة من المتوقع أن تكون الأضخم هذا العام.

بعدما تمكن "واتسآب" من إضافة مزايا أدت إلى ارتفاع عدد مستخدميه على حساب "سناب شات"، فإنه سيضيف ميزة جديدة، تتلخص في إمكانية مسح الرسائل، بعد فترة تتراوح من 10 ثوان إلى يوم كامل، وفقا لموقع "تيك كرانش" التكنولوجي الأمريكي.



ويعتبر حذف الرسائل أفضل من ميزة "الزوال الافتراضي" المتوافرة في "سناب شات"، إذ تختفي الرسائل التي تمت رؤيتها لديه، بمجرد غلق نافذة الدردشة.

ولم تحدد "واتسآب" بعد تاريخ إطلاق ميزتها الجديدة.

ويبلغ عدد المستخدمين النشطين في "واتسآب" 450 مليون شخص يوميا، مقارنة بنحو 188 مليون لـ "سناب شات".

ويذكر أن "تليغرام" هو تطبيق المراسلة الفوري الوحيد، الذي يوفر حاليا ميزة المسح الذاتي للرسائل.