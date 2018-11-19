جوجل تهدد بغلق خدمتها للأخبار في الاتحاد الأوروبي

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كشف تقرير لصحيفة الغارديان البريطانىة أن جوجل قد تغلق خدمتها Google News في الاتحاد الأوروبي (EU) في حال تطبيق الضريبة المقترحة على استخدام القصص الإخبارية في البلدان الأعضاء.

وفقًا لتوجيهات حقوق الطبع والنشر الجديدة، التي اعتمدها البرلمان الأوروبي فى 12 سبتمبر، يتعين على عمالقة التكنولوجيا دفع أموال مقابل استخدام أعمال الفنانين والصحفيين.

ولوضع التغييرات القاعدة حيز التنفيذ، سيكون على الدول الأعضاء صياغة قوانين محلية، لذا يساور جوجل قلق عميق بشأن المقترحات الحالية، التي صممت لتعويض الناشرين إذا ظهرت مقتطفات من مقالاتهم في نتائج البحث، حسبما قال ريتشارد جينجراس، نائب رئيس قسم الأخبار في الشركة.

وأوضح جينجراس أن مستقبل أخبار جوجل قد يعتمد على ما إذا كان الاتحاد الأوروبي مستعدًا لتغيير صياغة التشريع، إذ قال: "لا يمكننا اتخاذ قرار حتى نرى الصيغة النهائية".

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها إجراء محاولة لتحصيل رسوم من جوجل مقابل روابط الأخبار، ففي عام 2014، أصدرت إسبانيا قانونًا يلزم مواقع التجميع بالدفع مقابل روابط الأخبار، وقررت جوجل وقتها إغلاق الخدمة للمستهلكين الأسبان.