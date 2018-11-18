وقال موقع "إندبندنت"، إن الهاتف المقبل للشركة "غالاكسي إس 10" سيشهد تعديلات على مستوى الشاشة، مشيرا إلى أن سامسونغ قدمت طلبا للحصول على براءة اختراع من أجل اعتماد هذا التغيير في الهاتف، الذي سيصدر العام المقبل.

وتظهر براءة الاختراع أن الهاتف قد يضم دائرة صغيرة في أعلى يسار الشاشة من أجل دمج كاميرا أمامية.

ووذكر مصدر للصحيفة البريطانية، أن سامسونغ يبدو أنها ستحاكي أبل في هاتفها آيفون X، بالرغم من أنها سخرت منها أول مرة بسبب الشق الأمامي الذي تم تضمينه في الجزء العلوي من الشاشة.

وفي حال صحت التوقعات، فإن الشاشة ستغطي الواجهة على نحو كامل، كما ستحجب بصمة الاستشعار وعدسة الكاميرا الأمامية ومكبر الصوت، بالإضافة إلى إلغاء الحواف.

ولم تؤكد أو تنف سامسونغ، حتى الآن هذه الأنباء، علما أنه من المنتظر إطلاق "إس 10" بشهر فبراير 2019.