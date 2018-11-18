خدمة جديدة من فايسبوك.. تعرّفوا إليها!

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Sputnik-

أطلقت أكبر شبكة اجتماعية في العالم "فيسبوك"، خدمة جديدة هدفها تقديم عروض ودورات مجانية في مجال التسويق الإلكتروني، وأطلقت على المنصة اسم " Learn with Facebook".

يشار إلى أنه في وقت سابق أطلق "الفيسبوك" خدمة الوظائف، حيث تمكن أرباب العمل من نشر وظائف شاغرة عبر المنصة، حيث يتم نشرها في قسم خاص، والذي يبسط إلى حد كبير البحث عن الأشخاص المناسبين للعمل.

وتعتبر منصة " Learn with Facebook" استمرار لخدمة البحث عن العمل، حيث يمكن لكل شخص اكتساب معارف ومهارات جديدة للعثور على وظيفة في مجال التسويق الإلكتروني (الشبكي).

والجدير بالذكر أن الدورات المقدمة في المنصة تنقسم إلى عدة فئات مختلفة، والرائع أنها مجانية تماما، ويمكنك العثور على دورات حول كيفية كتابة السيرة الذاتية وكيفية اجتياز مقابلة العمل بنجاح، بالإضافة إلى البرمجة أيضا.