ميزة مذهلة من "واتساب"...!

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يمكن أن يكون السؤال عن رقم شخص ما بمثابة أمر غريب ومحرج، لذلك بدأ تطبيق “واتسآب” في اختبار ميزة جديدة تسمح للمستخدم بمراسلة شخص ما من دون الحصول على رقمه، إذ ستعمل الميزة الجديدة على تمكين مشاركة تفاصيل الاتصال مع شخص ما ببساطة عن طريق عرض رمز QR code.



ورصد حساب WABetaInfo الميزة في رمز الإصدارات المستقبلية من “واتسآب”، وكتب: “عندما تريد إضافة جهة اتصال جديدة في واتسآب، يمكنك اختيار إضافته باستخدام رمز QR code أو رقم الهاتف بالشكل التقليدي”.



وعندما يتم اكتشاف رمز الـQR code سيقوم واتسآب بملء جميع الخانات تلقائياً، وستتم إضافة جهة الاتصال في سجل جهات الاتصال الخاصة بك.

ومن المتوقع أن تُطرح هذه الميزة في التحديث المقبل في كانون الأول.