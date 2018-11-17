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كيف تحوّل صورك إلى ملصقات واتساب؟

17
NOVEMBER
2018
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أضاف تطبيق واتساب الشهير للتراسل عبر الإنترنت ميزة Stickers أو الملصقات، وهي مجموعة من الصور "المقصوصة" التي يتم تبادلها في المحادثات.
 
ويوفر التطبيق مجموعة خاصة من الملصقات يمكن لأي مستخدم تحميلها واستخدامها في المراسلات مع المشتركين الآخرين.
 
وأصبحت الميزة الجديدة متوفرة خلال الشهر الماضي، ورغم أنها لم تتوفر لجميع المستخدمين بعد، فإن هناك طريقة قد تنفع لتفعيلها بشكل مباشر.
 
ورغم أن هناك مجموعة محددة من الملصقات يوفرها واتساب، يمكن للمستخدم عبر تطبيق متوفر على متجر أندرويد، تحويل أي صورة إلى ملصق.
 
ويحمل التطبيق اسم Sticker Studio وهو متوفر بشكل مجاني على متجر غوغل بلاي، ويمكن المستخدم من تحديد جزء من أي صورة في هاتفه وتحويلها إلى ملصق يمكن استخدامه عبر واتساب.
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