ما هو سبب منع استخدام "آيفون" في مكاتب فيسبوك؟!

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ذكرت مصادر، بأن مؤسس موقع فيسبوك مارك زوكربيرغ أصدر قرارا بمنع المديرين والمسؤولين في شركة فيسبوك من استخدام هواتف آيفون داخل مباني ومكاتب الشركة.

ووفقا لتسريبات فإن "قرار زوكربيرغ جاء نتيجة غضبه من الرئيس التنفيذي لآبل، تيم كوك، والذي علق على عمل فيسبوك، واتهمها بانتهاك سياسات الخصوصية، وتسريب بيانات المستخدمين".

يذكر أن تيم كوك كان من أول المنتقدين لعمل فيسبوك بعد فضيحة كبرى مؤخرا بسبب تسريب للبيانات طال آلاف الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي الشهير، ووصف الأمر بـ "الرهيب" مؤكدا أن شركته أكثر مسؤولية في ما يتعلق بخصوصية العملاء.

يذكر أن فيسبوك اعترفت منذ مدة باختراق ملايين الحسابات على موقعها، وأكدت أنها عالجت الثغرة البرمجية التي تسببت بالاختراق، وعملت على إعادة ضبط رموز الوصول لـ 50 مليون حساب.