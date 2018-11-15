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ثغرة أمنية غامضة تضرب هواتف "آيفون"

15
NOVEMBER
2018
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تلقى عدد من مستخدمي هواتف آيفون تنبيهات تحثهم على ضرورة تحديث الإعدادات الخاصة بحسابات "أبل"، كما واجه البعض مشكلة إغلاق تلك الحسابات تلقائيا.

ولم تتكشف بعد أسباب حدوث هذه المشكلة، أو تعداد المستخدمين الذين تأثروا بها.

ووفقما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن مستخدمين تلقوا تنبيهات تفيد بإغلاق حساباتهم لـ"أسباب أمنية"، وبضرورة اتباع خطوات للتعريف عن الهوية من أجل إعادة فتحها.

وتقوم "أبل" عادة بإغلاق حسابات المستخدمين بعد فشل أحدهم في معرفة كلمة المرور الخاصة بهاتف آيفون.

ويستطيع المستخدمون استعادة الإذن للدخول إلى الحساب بالنقر على زر "Unlock Account"، ويتوجب عليهم بعدها الإجابة على عدد من الأسئلة الأمنية، وإثبات هويتهم بإدخال رقم الهاتف المصاحب للحساب.

ويفقد المستخدمون إذن الدخول لخدمات مثل "آي مسج" و"آي كلاود" و"أبل ميوزيك"، عندما يتم إغلاق حساباتهم.

وتضاربت التحليلات حول أسباب هذه المشكلة، حيث ذهبت بعض المواقع التقنية إلى إرجاعها لخلل في البروتوكولات الأمنية لحساب "أبل"، بينما اعتبرتها مواقع أخرى نتيجة لهجوم قراصنة.

لكن موقع "أبل إنسايدر" قال إن المشكلة ليست بسبب "ثغرة خاصة بأبل"، مشيرا إلى أن تأثيرها "طال نسبة قليلة فقط من المستخدمين".

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