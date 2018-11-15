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طريقة لتحويل أية صورة إلى "ستيكر" على واتسآب

15
NOVEMBER
2018
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دخل تطبيق "واتسآب" مؤخرا إمكانية استخدام الملصقات أو "ستيكرز" على منصته الشهيرة، حيث أتاح مجموعة من حزم الملصقات كانت متوفرة من قبل على تطبيق المحادثة الخاص بفيسبوك، لكن إذا كان هاتفك يدعم نظام تشغيل أندرويد يمكنك بسهولة إنشاء ملصقات خاصة بك.

ووذكر موقع TNW أن مع تطبيق Sticker Studio ، يمكن تحويل أية صورة إلى ستيكر على واتسآب، وهذا التطبيق مجاني يمكن من خلاله التقاط الصور أو إدراج الصور فيه، ومن ثم تحديد الجزء المراد قصه من الصورة وتحويله إلى ملصق يستخدم في المحادثة.

وأوضح الموقع أن هناك عدة قواعد منظمة للتعامل مع هذا التطبيق، إذ أنه لا يتيح إنشاء حزمة من الاستيكرز الجديدة إلا بعد إنشاء ثلاث ملصقات جديدة على الأقل، كما أن إضافة حزم الملصقات الجديدة محدد فقط بـ 10 بحد أقصى 30 ملصقا لكل حزمة.

وتعتبر الخاصية الجديدة ممتعة للغاية خاصة للمستخدمين الذين لديهم أصدقاء يتمتعون بروح الفكاهة، إذ يمكن بإجراء تعديلات بسيطة جعل صورة الأشخاص أكثر فكاهية الأمر الذي يعد مادة جيدة للمزاح والتسلية مع الأصدقاء.

ويعمل حاليا مطوروا التطبيق على إضافة المزيد من الإمكانيات عليه، وتزويده بلمسات أكثر تجعله يخرج من مجرد كونه تطبيقا لقص وإرسال الصور كملصقات في المحادثات بين الأصدقاء.

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