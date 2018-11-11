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مرجع ديني يحث على ترك اللعب بـ PUBG

11
NOVEMBER
2018
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حث المرجع الديني العراقي قاسم الطائي، العراقيين على ترك اللعب بـ PUBG، معتبرا أن اللعبة تساعد على تفكك العلاقات الاجتماعية.

وقال الطائي: "هذه اللعبة تنمي الغضب عند الإنسان بحيث تصبح غالبة لا مغلوبة لقوة العقل، وبذلك تصدر من الإنسان تصرفات لا تخضع للضبط العقلي، وتجعل الشخص سيئ المزاج وعصبيا على الدوام، ويشعر داخله بإرادة افتراس الآخر وهزيمته، ولو بأبشع الأفعال دموية".

وشدد على أن اللعبة تسهم في إلهاء الناس عن الصلاة، مبينا أنها "تساعد على تفكك العلاقات الاجتماعية القريبة والصلات الرحم لأن روح الغلبة هي الطاغية عند اللاعب فلا يكترث برحم أو صديق أو قريب".

ودعا الطائي إلى "ترك هذه اللعبة أو التقليل منها لأجل الترويح عن النفس في حالات الإرهاق والضغط الناشئ من التعب والعمل إلى حد لا يستدعي النتائج المذكورة".

وتعد لعبة pubg واحدة من ألعاب الفيديو التي انتشرت في الفترة الأخيرة بشكل كبير في العراق. وتحدثت تقارير صحفية في وقت سابق عن تأثيرها الذي وصل ببعض الأزواج إلى ساحات محاكم بغداد طلبا للطلاق.

روسيا اليوم
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