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تخجل من ترك المحادثات الجماعية؟ "واتساب" تقدم لك الحل

10
NOVEMBER
2018
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وجد تطبيق "واتساب" للتراسل الفوري حلا نهائيا للأشخاص الذين يزعجهم الكم الهائل من الرسائل التي يتلقونها من المحادثات الجماعية، وفي نفس الوقت يتحرجون من الانسحاب منها.

ووفق ما كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن التحديث الجديد لـ"واتساب" سيسمح للمستخدمين باختيار "وضعية الإجازة" داخل المحادثات الجماعية.

وتسمح هذه الوضعية بأرشفة كل المحادثات الجماعية، كما ستمنع وصول الإشعارات المزعجة إلى هاتفك، دون إبلاغ المجموعة بالتعديل الذي أجريته.وتهدف "وضعية الإجازة" إلى البقاء في المجموعة بشكل "صامت"، أي أنك لن تتلقى أي إشعار عن وجود رسالة جديدة، ولن تضطر إلى قراءتها.

وفي حال رغبت في العودة إلى نشاطك بالمجموعة، سيكون بإمكانك تعديل "وضعيتك" والرجوع إلى المشاركة بشكل طبيعي.

ومن المنتظر طرح هذه الميزة في التحديث المقبل للتطبيق الشهير، المملوك لشركة "فيسبوك".

يشار إلى أن "واتساب" الذي أطلق عام 2009، يستخدمه أكثر من مليار ونصف المليار شخص حاليا، متخطيا "فيسبوك ماسنجر" و"وي تشات".

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