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رسالة على “واتسآب” .. تمحو كل بياناتك في 10 ثوان!

10
NOVEMBER
2018
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في تهديد جديد لمستخدمي تطبيق التراسل الفوري الأشهر “واتسآب”، حذر خبراء الأمن السيبرانيون، من رسالة خبيثة قادرة على محو بيانات هواتفهم بالكامل في 10 ثواني فقط.


ويحذر الخبراء مستخدمو “واتسآب” من تجاهل رسالة تنبيههم بفيديو مكتوب فيها “Martinelli”، ويؤكدون أنها قادرة على مسح بيانات الهاتف في أقل من 10 ثوان، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.


وتأتي صيغة الرسالة المرسلة من مجهول، في صورة تحذير لمستخدمي “واتسآب” بأنهم سيصبحوا جزء من البرامج الضارة التي يتم توزيعها عبر رابط فيديو، ويطلب منهم تمريرها إلى الأصدقاء.


كما تحذر الرسالة الخبيثة المستخدمين من خدعة تطبيق “واتساب غولد”، التي انتشرت بالفعل منذ فترة، وهي عملية احتيال حقيقية تطلب من المستخدمين الترقية إلى الإصدار المميز للحصول على “الأشياء الجيدة والرموز التعبيرية الجديدة”.


وأكدت شركة الأمن السيبراني “سوفوس” الأميركية، أن الرسالة كاذبة، وأشارت إلى أنه لا يوجد فيديو متداول باسم “Martinelli”.


وبينما لا يزال مصدر الرسالة الأصلية غير معروف، ولكن ذكرت تقارير إنه نشأ في إسبانيا، ويبدو أنها تصيب الهواتف بالفيروس المدمر، الذي تحذر منه بمجرد الضغط على إعادة الإرسال، وتوجيهها إلى الأصدقاء.

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