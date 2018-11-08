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واتساب يضيف ميزة مفيدة في الرسائل الصوتية

8
NOVEMBER
2018
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أضاف تطبيق واتساب الخاص بالتراسل عبر الإنترنت ميزة جديدة ومفيدة خاصة بتبادل الرسائل الصوتية.
 
ويلجأ كثير من المستخدمين إلى ميزة الرسائل الصوتية في واتساب الذي يستخدمه حوالي 1.5 مليار مشترك شهريا، وقد تحول إلى أكثر تطبيقات التراسل عبر الإنترنت شعبية في العالم.
 
ولم يصل التطبيق، الذي اشترته شركة فيسبوك بقيمة 19 مليار دولار، إلى هذه الشعبية من فراغ، إذ يعمل بشكل دائم على إضافة خصائص ومزايا جديدة لراحة المستخدم وحمايته.
 
ففي عام 2018 فقط، أضاف واتساب مزايا مكالمات الفيديو الجماعية والمكالمات الصوتية بالإضافة إلى ميزة الملصقات التي أبصرت النور منذ أيام فقط.
 
ميزة جديدة
 
أما الميزة الجديدة فهي التشغيل التلقائي للرسائل الصوتية التي تصل إلى المستخدم على دفعات، دون الحاجة إلى ضغط زر التشغيل على كل مقطع بشكل منفصل.
 
ويلجأ مستخدمون كثر للتطبيق إلى إرسال رسائلهم الصوتية على دفعات، وبشكل متتالي مما يعني أن الميزة الجديدة تريح المتلقي من تشغيل كل واحد على حدة، إذ يكفي تشغيل المقطع الأول ليقوم التطبيق تلقائيا بتشغيل الرسائل الصوتية الصادرة والواردة واحدة تلو الأخرى.
 
وعند نهاية كل رسالة صوتية وبداية الأخرى، يصدر التطبيق مؤشرا صوتيا لينه المستخدم بذلك.
 
يذكر أن الميزة الجديدة متوفرة على الإصدار 2.18.101  من واتساب على هواتف آيفون، ويبدو أنها لم تصل إلى جميع المستخدمين بعد.
 
ولكن جرت عادة واتساب أن يدرج المزايا الجديدة لدى المستخدمين بالتدريج مما يعني أنها ستصل قريبا إلى الجميع عند تحديث تطبيقهم.
 
 
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