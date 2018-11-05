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واتساب تختبر ميزة جديدة قد تسبب مشاكل للمستخدمين

5
NOVEMBER
2018
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طرحت "واتساب" تحديثا جديدا على تطبيق التراسل الأوسع انتشارا على مستوى العالم، لكن خبراء يحذرون من أنه قد يربك المستخدمين و"يسبب خلافات اجتماعية".

التحديث الجديد الذي لا يزال في طور التجربة، يمكن المستخدم من إرسال رسالة خاصة سرية لشخص ما داخل مجموعة "جروب"، بحيث لا يراها الآخرون، حسبما أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطاية.

ويمكن لمستخدمي "واتساب" توجيه رسائل لأشخاص بأعينهم داخل محادثة جماعية، لكن الميزة الجديدة تتيح لهم ذلك دون إغلاق نافذة المحادثة الرئيسية.

وسيتوجب على من يريد استخدام الخاصية الجديدة، أن يكون حذرا حتى لا تصل الرسالة، التي يفترض أنها سرية وموجهة لشخص واحد، إلى المجموعة ككل، بما قد تحملها من أسرار أو أمور محرجة.

ورغم أن التحديث يتيح فتح نافذة جديدة مع الشخص الذي تريد توجيه الرسالة له، فإن الوقوع في الخطأ بإرسال الرسالة للجميع يبدو أمرا واردا بقوة، لا سيما إن كانت أمامك أكثر من نافذة خاصة.

وحسب مواقع مهتمة بالتكنولوجيا، فإن التحديث الجديد سيطلق قريبا على الأجهزة التي تعمل بنظام "آندرويد" كمرحلة أولى.

يشار إلى أن "واتساب"، التطبيق المملوك لـ"فيسبوك" الذي أطلق عام 2009، يستخدمه أكثر من مليار ونصف المليار شخص حاليا، متخطيا "فيسبوك ماسنجر" و"وي تشات"

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