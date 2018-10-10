فيسبوك تصلح ثغرة "تدمير واتساب"

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توصل مطورو "واتساب" إلى حل لخلل في التطبيق، سمح في السابق لقراصنة الإنترنيت "الهاكرز" تدمير التطبيق أي إيقافه عن العمل عند استعمال المستخدمين لخاصية المحادثة بالفيديو.

واكتشفت ناتالي سيلفانوفيتش ، وهي باحثة في مجال الأمن مع فريق مشروع "بروجكت زيرو" التابع لشركة غوغل، ثغرة "واتساب" في نهاية أغسطس الماضي.

ونجحت شركة فيسبوك المالكة لتطبيق "واتساب" بإصلاح المشكلة في تحديث تم إصداره هذا الأسبوع، حسب ما نشر موقع "زي دي نيت".

ووصفت سيلفانوفيتش الثغرة بأنها "خلل في الذاكرة بخاصية مكالمة الفيديو في واتساب"، وأضافت أن هذه المشكلة "يمكن أن تحدث عندما يستقبل مستخدم واتساب مكالمة فيديو من أحد القراصنة".

وتأثر مستخدمو أنظمة "iOS" و"أندرويد" فقط بالخلل التقني، لاستخدام أنظمتهم تقنية تتيح حدوث هذه الثغرة، وعلى هؤلاء أن يثبتوا التحديث الجديد للتطبيق فورا لتفادي التعرض للاختراق.