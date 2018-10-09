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أخيرا... واتسآب تطرح تحديثها "الأفضل" !

9
OCTOBER
2018
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تعمل شركة "واتسآب" على طرح ميزة جديدة لتطوير خدمة التطبيق المتاحة على الهواتف الذكية، خصوصا حاملي الهواتف التي تعمل بنظام "أندرويد".

وتعتزم الشركة إتاحة ميزة عرض مقاطع الفيديو في نافذة منفصلة أعلى واجهة التطبيق في الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد، بحسب ما جاء في تقرير لصحيفة Daily Express البريطانية.

وتعد الميزة الجديدة واحدة من أفضل الميزات المعروفة في التطبيق، والتي اعتاد مستخدمو هواتف آيفون —التي تعمل بنظام iOS- رؤيتها واستخدامها.

وتتيح الميزة تشغيل مقاطع الفيديو وفتح الصور بشكل منفصل عن تطبيق المحادثة، بما يضمن توفير فرصة متابعة الكتابة في أثناء مشاهدة الفيديو أو الصور.

كما يعتزم تطبيق المراسلة الفوري الأكثر انتشارا في العالم إجراء مجموعة من التعديلات على نسق الخدمة الخاص به خلال الفترة المقبلة، بما يضمن تحقيق عائد مادي من وراء الإعلانات التي ستغزو التطبيق قريبا.

يذكر أن بريان أكتون المؤسس المساعد لواتسآب كان أعلن في وقت سابق استقالته من عضوية مجلس فيسبوك المالك الحالي للتطبيق، وذلك على خلفية رفضه خطة تسمح باستخدام بيانات المستخدمين للاستفادة من الإعلانات.

 

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