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من المنزل إلى العمل.. "خرائط غوغل" تضيف 3 ميزات ثورية!

3
OCTOBER
2018
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تستعد شركة "غوغل" لإطلاق مزايا جديدة في تطبيق نظام تحديد المواقع "جي بي إس" لكن الخاصية المرتقبة ستكون حكراً على العشرات فقط من مدن العالم أما المناطق الأخرى فربما يأتي عليها الدور في وقت لاحق.

وبحسب موقع "ذا فيرج" فإن المزايا الجديدة لتطبيق "جي بي إس" تتيح معرفة حال الطريق على نحو أكثر دقة قبل الانطلاق وأثناء القيادة فضلاً عن تلقي إشعارات فورية بشأن ما يحصل فيه من ازدحام أو حوادث لأجل مساعدة السائق على سلك طرق بديلة.

وإذا كنت ممن يشغلون الموسيقى من الهاتف داخل السيارة لكنك تصاب بالحيرة في بعض الأحيان لأن الذهاب إلى قسم "الموسيقى" يجعلك تفقد الاتصال بـ"جي بي إس"، وأضحى بوسع المستخدمين أن يشغلوا أغانيهم المفضلة من داخل التطبيق الشهير.

أما إذا أردت التنقل على متن الحافلة أو القطار فيخبرك هذا التطبيق بموعد وصولها على نحو دقيق، والأكثر من ذلك أنه ينبهك إلى درجة الازدحام في مركبات النقل العمومي حتى لا تركب وتنتظر وسيلة النقل الموالية.

وسواءً تعلق الأمر بنظام التشغيل أندرويد أو iOS فإن هذه الخدمة ستكون متاحة بدءًا من هذا الأسبوع وربما تكون ثمة فروق بسيطة بين النظامين في الاستفادة من الخاصية الجديدة.

إزاء هذا، قد يقول البعض: إن هذه المزايا متاحة سلفاً ولا تحمل جديداً بارزاً، لكن خبراء التقنية يؤكدون أن الميزة ستتيح دقة عالية في 80 مدينة في العالم مثل سيدني الأسترالية.

في غضون ذلك، يواصل كثيرون في مناطق عدة من العالم إبداء استيائهم من مشكلات الـ"جي بي إس" المتكررة بسبب ضعف دقة الإرشاد وبطء التفاعل والتصحيح.

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