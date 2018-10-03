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ضربة جديدة لفيسبوك.. والضحية "إنستغرام"

3
OCTOBER
2018
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فوجئ مستخدمو تطبيق "إنستغرام" في عدد من مناطق العالم، الأربعاء، بتعطل المنصة عن العمل، وسط غموض حول سبب المشكلة المفاجئة وما إذا كانت ناجمة عن هجوم إلكتروني.
 
وبحسب ما نقلته رويترز، فإن حسابات المنصة الاجتماعية المختصة في نشر الصور والفيديو تعطلت في مدن عالمية كبرى مثل سان فرانسيسكو ولندن وسنغافورة.
 
ولم يصدر تطبيق إنستغرام المملوك لموقع فيسبوك توضيحا بشأن الخلل الذي حال دون وصول المستخدمين إلى المنصة.
 
ويأتي العطل الجديد في إنستغرام بعد أيام قليلة من هجوم إلكتروني على فيسبوك، عرض حسابات نحو 50 مليون شخص لخطر القرصنة، وهو ما أثار مخاوف غير مسبوقة بشأن الأمان في منصات التواصل الاجتماعي.
 
وأوضح فيسبوك أن المشكلة تؤثر على خدمة "تسجيل الدخول" التي تربط حساب فيسبوك بحسابات على تطبيقات أخرى، يقوم البعض بتسجيل دخولهم إليها من خلال حساباتهم على فيسبوك.
 
ويعني هذا أنه بمجرد أن يتمكن أحد المتسللين من الوصول إلى حساب شخص ما على فيسبوك، فيمكنه أن يشق طريقه نحو حساباته الأخرى.
 
وقال نائب رئيس إدارة المنتجات في فيسبوك جاي روزين: "كان الضعف في فيسبوك، لكن رموز الدخول هذه قد تمكن شخصا من استخدام الحساب كما لو كان صاحب الحساب نفسه"، حسب ما ذكر موقع "إندبندنت" البريطاني.
 
 
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