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بالصور: قبل تحديث واتساب..هكذا يمكنك الاحتفاظ بمحادثاتك القديمة

1
SEPTEMBER
2018
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سيقوم تطبيق التراسل الفوري "واتساب" قريباً بحذف جميع بيانات المحادثات القديمة بما في ذلك الرسائل القديمة والصور ومقاطع الفيديو من النسخ الاحتياطية، إلا إذا كانت محمية بشكل صحيح، حيث ستأتي عملية الحذف هذه كجزء من اتفاق بين "غوغل" و"واتساب"، والذي ستسمح من خلاله "غوغل" للأشخاص بإجراء نسخ احتياطية للدردشة على خوادمها مجاناً، مما يعني أنه سيكون هناك حماية أكبر لمحادثاتك، ولكن المشكلة هي أن أي دردشات قديمة لم تتم حمايتها بشكل صحيح سيتم إزالتها من النسخ الاحتياطية في نفس الوقت.

بمعني إذا لم يتم تحديث النسخة الاحتياطية من محادثاتك وملفاتك الموجودة على "واتساب" لأكثر من عام، فسيتم إزالتها تلقائياً نظراً لأنه يتم تخزين الرسائل داخل "غوغل درايف". ولن تكون المحادثات التي لم يتم حفظها بالفعل في "غوغل درايف" جزءاً من النسخة الاحتياطية التلقائية – وإذا اعتمدت بعد ذلك على نفس النسخة الاحتياطية فستجد أن جميع محادثاتك القديمة قد تم حذفها.

لذلك فإن أي نسخ احتياطية من "واتساب" لم يتم تحديثها منذ أكثر من عام ستتم إزالتها تلقائياً من التخزين، وسوف يدخل هذا التحديث حيز التنفيذ في 12 نوفمبر القادم، ويجب عليك إجراء عملية نسخ احتياطي يدوياً قبل هذا التاريخ لضمان وجود نسخة احتياطية مُحدثة.

خطوات أخذ نسخة احتياطية يدوياً من محادثات "واتساب"

• ينبغي التأكد من أن تطبيق "غوغل درايف" متاح على هاتفك.
• افتح تطبيق "واتساب"، ثم انتقل إلى القائمة
• اختر الإعدادات Settings اختر المحادثات Chats.
• ثم اضغط على خيار النسخ الاحتياطي للمحادثات Chat backup.
• ثم اضغط على زر نسخ احتياطي backup وسيجرى عمل نسخة احتياطية إلى غوغل درايف.

خطوات تفعيل النسخة الاحتياطية التلقائية من محادثات "واتساب" بعد ذلك

بعد الانتهاء من أخذ النسخة الاحتياطية اليدوية قم بتفعيل أخذ نسخ احتياطية تلقائية لتبقي محادثاتك آمنة وهو ما سيسمح لك بالاستفادة من الميزة الجديدة من "غوغل"، وفيما يلي هذه الخطوات:

• افتح تطبيق "واتساب"، ثم انتقل إلى القائمة
• اختر الإعدادات Settings اختر المحادثات Chats.
• ثم اضغط على خيار النسخ الاحتياطي للمحادثات Chat backup.
• ثم اضغط على خيار نسخ احتياطي لـ"غوغل درايف" backup to google drive.
• ثم ستظهر لك قائمة خيارات يمكنك من خلالها تحديد المدة الزمنية التي ترغب أن تحتفظ فيها بنسخة احتياطية من محادثاتك "يومياً أم أسبوعياً أم شهرياً" وهذا يرجع لاختيارك.

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