ميزة في "واتساب" تحمي حسابك من الفضوليين

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إذا كنت ممن يحرصون بشدة على الخصوصية في منصات التراسل، فإن ميزة التحقق بخطوتين تتيح درجة عالية من الأمان حتى وإن كانت هذه الخاصية غير شائعة بصورة كبيرة، لكن المستخدم سيضطر إلى إدخال الكلمة المرورية بشكل دوري حتى يحصن نفسه.

وبحسب ما نقل موقع "أدويك"، فإن خاصية التحقق بخطوتين في واتساب اتخذت هذا الاسم بالنظر إلى إجرائها عبر عمليتين، ففي مرحلة أولى يتوجب على المستخدم إدخال كلمة مرور سداسية، وفي مرحلة التالية يسجل بريده الإلكتروني.

وبعد القيام بهذا العملية، يتوجب على المستخدم أن يدخل كلمة السر متى ما قام بتفعيل حساب واتساب على جهاز جديد، أما في حال لم تتذكر هذه الكلمة المرورية كما أنك لا تستطيع الوصول إلى البريد الإلكتروني الذي وضعته أول مرة، فسيتم توقيف الحساب لأسبوع وإذا لم يجر الاستخدام لشهر كامل فسيتوقف بشكل نهائي وعندها يتوجب إنشاء حساب جديد.

ويمكن لمن يرغب في هذه الميزة أن يستفيد منها بسهولة، إذ يكفي أن يذهب إلى "إعدادات" الهاتف وبعدها سيتابع عدد من الخطوات فبعد "الإعدادات" يتوجب الانتقال إلى "account"، وهناك ستظهر الخاصية المسماه "Two Step Verification" وهنا تحديدا يمكن الضغط على بدء التشغيل "Enable".

عند بدء هذه الخاصية، سيطلب الهاتف وضع كلمة مرور سداسية ثم تأكيدها مرة أخرى، أما البريد الإلكتروني فهو مخير في وضعه لكن من الأفضل كتابته حتى يسترجع الحساب بسهولة إذا نسي كلمة السر.