living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ميزة في "واتساب" تحمي حسابك من الفضوليين

30
AUGUST
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
إذا كنت ممن يحرصون بشدة على الخصوصية في منصات التراسل، فإن ميزة التحقق بخطوتين تتيح درجة عالية من الأمان حتى وإن كانت هذه الخاصية غير شائعة بصورة كبيرة، لكن المستخدم سيضطر إلى إدخال الكلمة المرورية بشكل دوري حتى يحصن نفسه.
 
وبحسب ما نقل موقع "أدويك"، فإن خاصية التحقق بخطوتين في واتساب اتخذت هذا الاسم بالنظر إلى إجرائها عبر عمليتين، ففي مرحلة أولى يتوجب على المستخدم إدخال كلمة مرور سداسية، وفي مرحلة التالية يسجل بريده الإلكتروني.
 
وبعد القيام بهذا العملية، يتوجب على المستخدم أن يدخل كلمة السر متى ما قام بتفعيل حساب واتساب على جهاز جديد، أما في حال لم تتذكر هذه الكلمة المرورية كما أنك لا تستطيع الوصول إلى البريد الإلكتروني الذي وضعته أول مرة، فسيتم توقيف الحساب لأسبوع وإذا لم يجر الاستخدام لشهر كامل فسيتوقف بشكل نهائي وعندها يتوجب إنشاء حساب جديد.
 
ويمكن لمن يرغب في هذه الميزة أن يستفيد منها بسهولة، إذ يكفي أن يذهب إلى "إعدادات" الهاتف وبعدها سيتابع عدد من الخطوات فبعد "الإعدادات" يتوجب الانتقال إلى "account"، وهناك ستظهر الخاصية المسماه "Two Step Verification" وهنا تحديدا يمكن الضغط على بدء التشغيل "Enable".
 
عند بدء هذه الخاصية، سيطلب الهاتف وضع كلمة مرور سداسية ثم تأكيدها مرة أخرى، أما البريد الإلكتروني فهو مخير في وضعه لكن من الأفضل كتابته حتى يسترجع الحساب بسهولة إذا نسي كلمة السر. 
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout