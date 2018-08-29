"تحذير خطير"... رغم مزاعم التشفير "واتسآب" تسمح لآخرين بقراءة رسائلك

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كشفت تقارير صحفية عما وصفته بـ"التحذير الخطير"، من التحديث الجديد لتطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتسآب".

وقالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إنه رغم مزاعم التشفير، إلا أن التحديث الجديد لـ"واتسآب" يسمح للآخرين بقراءة الرسائل الخاصة بأي مستخدم.

وأوضحت الصحيفة أن أحدث ميزات "واتسآب" يمكن أن يضعف أمنها، خاصة وأنها تمحي خاصية "التشفير" التي يتابهى بها التطبيق طوال السنوات الماضية.

ويعتمد "واتسآب" خاصية تشفير "من النهاية إلى النهاية"، والتي لا تسمح بأي طرف ثالث بالإطلاع على الرسائل المبعوثة بين طرفين، ولا يتم تخزينها أو إرسالها إلى أي من خوادم الشركة.

لكن "الإندبندنت" أشارت إلى أن الميزة الجديدة، التي يتمتع بها "واتسآب" في آخر تحديثات، والتي تتعلق بإمكانية تخزين الرسائل في نسخة احتياطية مقدمة من شركة "غوغل" الأمريكية يمكنها أن تكسر هذا التشفير، خاصة وأنه يتم تخزين المحادثات والدردشات على خوادم خارج "واتسآب"، ألا وهي خوادم "غوغل".

وأعلن "واتسآب"، في وقت سابق، أن جميع النسخ الاحتياطية المقدمة من "غوغل" ستكون مجانية، ما يجعل رسائل المستخدمين الخاصة ليست آمنة بصورة كاملة، ويمكن لطرف ثالث أن يطلع على تلك الرسائل وجميع الصور ومقاطع الفيديو ونصوص الرسائل.

وتحذر "واتسآب" جميع المستخدمين، عند تخزينهم "نسخ احتياطية" من رسائلهم بأن تلك النسخ ليست محمية بصورة كاملة.

لحل

ويمكن حل تلك المشكلة، في حالة رغبتك في المحافظة على خصوصيتك على "واتسآب"، اتباع الخطوات التالية:

— ادخل إلى خيار إدارة التطبيقات عبر "غوغل درايف".

— سيظهر لك قائمة التطبيقات المختلفة، التي يخزن "غوغل درايف" منها نسخا احتياطية، ومنها "واتسآب".

— اضغط على خيار "واتسآب" ثم احذفه.

— وانتقل إلى تطبيق "واتسآب"، واذهب إلى الإعدادات، وألغ أي احتمالية لتسجيل نسخ احتياطية مستقبلا على "غوغل درايف".



sputnik