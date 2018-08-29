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الأجهزة المنتظرة من أبل قبل نهاية العام

29
AUGUST
2018
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منذ بداية العام، لم نشهد الكثير من الأجهزة التي طرحتها شركة أبل في الأسواق.. فقد أعلنت في شهر مارس عن جهازها المنخفض السعر iPad 9.7 الموجه لاستخدام طلاب المدارس والجامعات والذي تميز بقدرته على التعامل مع القلم الإلكتروني Apple Pencil، ثم أعلنت في شهر يوليو عن أجهزة الكمبيوتر المحمول المحدثة MacBook Pro.. هذا بالطبع فضلاً عن تحديثاتها على أنظمة التشغيل الخاصة بها macOS و iOS.

هدوء شركة التفاحة هذا على وشك الانتهاء، فنحن ننتظر إصداراتها الجديدة، سواءً من أجهزتها اللوحية iPad Pro، (والذي ينتظر أن يحظى بتصميم جديد يقلص من الإطار المحيط بالشاشة ليزيد من مساحتها) إلى هواتف iPhone (التي تشير التسريبات إلى أنها ستصدر بثلاثة قياسات وبأسعار مختلفة)، فضلاً عن جهاز الكمبيوتر المكتبي Mac، الذي سيحصل على تحديث جديد مرتقب.

نتوقع أيضاً الإعلان عن كمبيوتر متوسط السعر من طراز MacBook، الذي يعتقد أنه سيكون النسخة الجديدة من جهاز MacBook Air، بالإضافة إلى سماعات AirPod مطورة ونسخة محدثة من الساعة الذكية Apple Watch، وجهاز iMac أيضاً.

روسيا اليوم
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