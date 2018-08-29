غوغل تُطلق ميزة قراءة المواقع الإلكترونية

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أطلقت شركة "غوغل" الأمريكية ميزة جديدة في محرك بحثها، تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتهدف إلى قراءة محتوى المواقع الإلكترونية بعدد من اللغات.

وتقوم الخاصية الجديدة على قراءة محتوى موقع معين بلغات مختلفة، يحددها المستخدم. وتستهدف الميزة الأشخاص المهتمين بالاستماع إلى المقالات، أو القصص الإخبارية الطويلة.

وقال يوسي ماتياس، نائب رئيس الشركة "هذه الميزة تقدم بعض الفرص المثيرة للاهتمام مستقبلا".

وأضاف أن "الخاصية يمكن أن تجعل قراءة الموقع تشبه مشاهدة التلفزيون، أو الاستماع إلى الراديو".

وتحاكي الخاصية الموجودة على محرك بحث Google Go، خاصية "الاستماع إلى الكتب الإلكترونية"، حيث تتوفر هي الأخرى على خصائص التوقيف المؤقت والتشغيل والتحكم بصوت وسرعة القراءة.

وكانت الشركة الأمريكية قد طرحت، العام الماضي، محرك "غوغل غو" في أكثر من 28 دولة، من بينها البرازيل وإندونيسيا والهند وبعض الدول الإفريقية.

ويعتمد "غوغل غو" على استهلاك بيانات الإنترنت بشكل أقل مقارنة مع النسخة العادية لمحرك البحث.