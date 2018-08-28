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تجنب هذه الأخطاء في "السيلفي"

28
AUGUST
2018
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استولت ظاهرة التقاط صور السيلفي على خيال العالم إلى أقصى حد، بحيث دخل هذا المصطلح إلى قاموس اللغة الإنجليزية الحديث.


وباتت صور السيلفي ظاهرة عالمية، استحوذت على اهتمام الكثيرين، خاصة مع الانتشار الكبير للهواتف المزودة بكاميرات ذا دقة تصوير عالية. لكن ما لا يهتم معظم الناس به عند التقاط صورة سيلفي، هو اختيار الزاوية الصحيحة والظروف المثالية للحصول على أفضل نيتجة.


أخصائي التجميل في سيدني، الدكتور جيك سلوان، والخبير في فن السيلفي كشف مؤخراً عن أهم نصيحة يجب أن تتذكرها إذا كنت تريد التقاط صورك، سواء كنت من الهواة أو المحترفين،


ووفقاً للدكتور سلوان، الإضاءة هي العنصر الرئيسي الذي يفصل الصور الشخصية الفاشلة عن تلك المثيرة.


وقال الدكتور سلوان "الإضاءة ضرورية لتسليط الضوء على ملامح وجهك، حيث يزيل الظلال غير المفعمة بالحيوية.

وهذا ينطبق بشكل خاص على المناطق المظلمة تحت العين التي يمكن أن تجعلنا نشعر بالتعب الشديد"


وفيما يلي مجموعة من النصائح، للحصول على أفضل صورة سيلفي، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية:


* الابتسامة الطبيعية هي أفضل وسيلة للحصول على لقطة سيلفي مميزة.


* تجنب الابتسامات الزائفة، التي تحاول رسمها على شفتيك، من خلال التفكير في شيء مضحك أثناء التقاط الصورة.


* حافظ على زاوية التصوير دائماً أعلى قليلا من الفك لتجنب مظهر الذقن المزدوجة.


* قم بإزالة الغسيل القذر أو الفوضى في الخلفية، في اللقطات المنزلية، ومن الأفضل الوقوف أمام جدار أبيض مشرق.


* استثمر في عصا سيلفي مناسبع للحصول على الزاوية المثلى لالتقاط الصورة.


* تجنب "التصفية المفرطة"، حيث ينصح الدكتور سلوان باستخدام الضوء الطبيعي والتأثيرات البسيطة على الصورة.


* اختر مرشحًا ثابتًا ونظام ألوان ثابت لجميع صور السيلفي.

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