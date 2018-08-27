تحديث جديد من "واتسآب" يتسبب في حذف جميع محادثاتك.. وهكذا يمكنك الاحتفاظ بها

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أعلنت شركة عن تحديث جديد يؤدي إلى حذف جميع بيانات المحادثات القديمة بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو.

تأتي عملية الحذف كجزء من اتفاق يخدم مستخدمي تطبيق المحادثات الفورية الأوسع انتشار في العالم، بحسب صحيفة The Independent البريطانية.

لمزيد من الحماية..تحديث جديد

بموجب ستسمح شركة غوغل بعمل نسخ احتياطية من بيانات المستخدمين لتطبيق واتسآب على خوادم الشركة بدون أي مقابل، ما يعني توفير حماية أكبر للبيانات.

بموجب ستسمح شركة غوغل بعمل نسخ احتياطية من بيانات المستخدمين لتطبيق واتسآب على خوادم الشركة بدون أي مقابل، ما يعني توفير حماية أكبر للبيانات.