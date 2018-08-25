بعض رسائل "الواتساب".. لن تكون مجانية

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أفادت تقارير حديثة بأن تطبيق التراسل الفوري الشهير "واتساب" يخطط لطرح خاصية جديدة لتنظيم إرسال رسائل المؤسسات التجارية.

وسيدخل برنامج المراسلة الفورية الشهير "واتساب"، في وقت قريب، نظام إرسال الرسائل غير المجانية بالنسبة للشركات، وذلك وفقا للمدونة الرسمية لمطوري التطبيق.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التحديث لن ينطبق إلا على رسائل الإعلان والخدمة.

وبهذا يريد المطورون التقليل من الرسائل العشوائية التي يمكن أن ترسلها شركات مختلفة وتقليل الرسائل الجماعية.

وقالت المدونة: "تتيح لك هذه الخاصية ميزة التحكم التام بالرسائل التي تتلقاها. بما أن الأنشطة التجارية ستدفع رسوما مقابل إرسال بعض الرسائل، فإنها ستختار الرسائل التي ترسلها وبالتالي لن تغرق دردشاتك بالرسائل التي لا تمت لك بصلة. أضف إلى أن الرسائل ستبقى مشفرة تشفيرا تاما كما ستتمكن من حظر أي نشاط تجاري بنقرة واحدة".

وكان ممثلو شركة "واتساب" قد أعنوا العام الماضي أن الشركة تعمل على بناء أدوات جديدة لمساعدة الأفراد والأنشطة التجارية على التواصل مع بعضهم البعض.



sputnik