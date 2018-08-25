living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعض رسائل "الواتساب".. لن تكون مجانية

25
AUGUST
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أفادت تقارير حديثة بأن تطبيق التراسل الفوري الشهير "واتساب" يخطط لطرح خاصية جديدة لتنظيم إرسال رسائل المؤسسات التجارية.

وسيدخل برنامج المراسلة الفورية الشهير "واتساب"، في وقت قريب، نظام إرسال الرسائل غير المجانية بالنسبة للشركات، وذلك وفقا للمدونة الرسمية لمطوري التطبيق.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التحديث لن ينطبق إلا على رسائل الإعلان والخدمة.

وبهذا يريد المطورون التقليل من الرسائل العشوائية التي يمكن أن ترسلها شركات مختلفة وتقليل الرسائل الجماعية.

وقالت المدونة: "تتيح لك هذه الخاصية ميزة التحكم التام بالرسائل التي تتلقاها. بما أن الأنشطة التجارية ستدفع رسوما مقابل إرسال بعض الرسائل، فإنها ستختار الرسائل التي ترسلها وبالتالي لن تغرق دردشاتك بالرسائل التي لا تمت لك بصلة. أضف إلى أن الرسائل ستبقى مشفرة تشفيرا تاما كما ستتمكن من حظر أي نشاط تجاري بنقرة واحدة".

وكان ممثلو شركة "واتساب" قد أعنوا العام الماضي أن الشركة تعمل على بناء أدوات جديدة لمساعدة الأفراد والأنشطة التجارية على التواصل مع بعضهم البعض.

sputnik

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout