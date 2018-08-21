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واتساب يحصل على مساحة خاصة للنسخ الاحتياطي

21
AUGUST
2018
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أخيراً، يمكن لمستخدمي WhatsApp العمل بحرية فيما يرتبط بحجم المعلومات والصور وتسجيلات الفيديو التي يحتويها التطبيق في أجهزتهم.

حتى الآن، كانت عمليات النسخ الاحتياطي (Backup) في أجهزة Android تتم بشكل دوري على مساحة التخزين السحابي المقدمة من غوغل، والمعروفة باسم Google Drive، وهذا ما كان يستهلك السعة المقدمة من غوغل، سواءً بالمجان أو تلك المدفوعة الثمن.

شركة واتساب، التي تملكها الآن فيسبوك، عقدت اتفاقاً مع عملاق البحث وخدمات الإنترنت لجعل عمليات النسخ الاحتياطي منفصلة ولا تؤثر على السعة الخاصة بالاستخدامات الشخصية للمشترك.. وذلك بشكل مجاني بالكامل.

بصورة عامة، تقوم الشركات بتقديم خدمات مختلفة لحفظ نسخ احتياطية من رسائل المستخدمين وما تحتوي عليه من صور وفيديوهات وتسجيلات صوتية على مساحة تخزين سحابي محددة؛ فبالنسبة إلى iOS، يتم التخزين على iCloud، فيما أجهزة أندرويد تستخدم Google Drive.

جدير بالذكر أن شركة واتساب حذرت مستخدمي تطبيقها من أن النسخ الاحتياطية المحفوظة منذ أكثر من عام سيتم حذفها إن لم يتم تحديثها بحلول شهر نوفمبر المقبل.

روسيا اليوم
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