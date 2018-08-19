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"أبل" تجهز مفاجأة للعالم بحلول 2025

19
AUGUST
2018
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بعد أيام من وصول قيمة "أبل" السوقية 1 ترليون دولار كأول شركة في العالم تبلغ هذا الرقم، يبدو أن شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة تخطط إلى ما هو أبعد من إنتاج الأجهزة الذكية وأجهزة الكمبيوتر.

وقال موقع "إنترناشونال بزنس تايمز" إن الشركة، التي يقع مقرها في ولاية كاليفورنيا، تخطط تخطط لإنتاج سيارات بحلول 2025، مضيفا أن "أبل" تنوي التوسع في مشاريعها لتشمل أسواقا وزبناء جدد.

وتوقعت مذكرة بحث أجراها المحلل مينغ تشي كو، أن تطرح "أبل" سياراتها خلال السنوات القليلة المقبلة بعدما كثر الحديث عنها مؤخرا، مشيرة إنها ستكون ذاتية القيادة حسب أغلب التقديرات.

وتأتي هذه التقارير بعد ورود أنباء مفادها أن الشركة الأميركية شيدت مؤخرا في العاصمة الألمانية برلين، "مكتبا سريا" يكرس معظم جهوده لتقنيات النقل، وذلك بالاستعانة بفريق من مهندسي السيارات المتخصصين.

وترجح الأنباء أن يكون المكتب مرتبطا بمشروع "سيارة أبل".

وكانت "سامسونغ"، المنافس الرئيسي لأبل في سوق الهواتف الذكية، أعلنت عام 2015 تجهيزها لفريق جديد سيعمل على تقنيات السيارات ذاتية القيادة، بالتركيز على تطوير مكونات بدلا من تصنيع سيارة بالكامل، دون الإفصاح عن المزيد من المعلومات.

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