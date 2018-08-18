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"أبل" تخالف وصية مؤسسها وتضيف ميزة "غير مسبوقة"

18
AUGUST
2018
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تداولت مواقع تقنية، شائعات تحدثت عن عزم شركة "أبل" الأميركية، إضافة قلم إلى هواتف "آيفون" القادمة، وهي خاصية كان يمقتها المؤسس الراحل ستيف جوبز.
وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، فإن ستيف جوبز الذي أسس الشركة وتوفي سنة 2011، كان قد وعد بعدم إضافة القلم إلى هواتف آيفون التي يرتقب أن تصدر في 12 أو 13 من سبتمبر المقبل.

وزودت شركة "أبل" أجهزتها اللوحية بأقلام اللمس سنة 2015 لكنها لم تقم بإضافة الميزة إلى هواتفها بخلاف شركة "سامسونغ" التي حافظت على الخاصية في هواتف "نوت".

وقال جوبز عند إطلاق أول هاتف من آيفون سنة 2007، إنه لا أحد يريد قلما في الجهاز الذكي، وبالتالي لا داعي لإضافته، وصرّح مازحا: "أعطانا الإله عشرة أقلام (في إشارة إلى الأصابع التي يمكن استخدامها على الشاشة) فما الذي يدفعنا لنخترع قلما آخر؟".

ويرجح خبراء أن تطرح "أبل" ثلاثة هواتف آيفون هذا الموسم وسط توقعات بأن تضم الأجهزة هاتفا منخفض التكلفة يسعى إلى جلب المزيد من الزبائن للشركة الأميركية بعدما اشتكى البعض من سعر "آيفون X" الباهظ.

ويرتقب أن تطلق الشركة هواتفها بشاشات متفاوتة الأحجام، إذ يرجح أن تكون الأولى والثانية من نوع "أموليد" وبحجم 5.8 و6.5 إنشات، أما الجهاز الأرخص فستكون له شاشة "إل سي دي" بحجم 6.1 إنشات.

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