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كيف تبعث رسالة واتساب دون حفظ الرقم؟

16
AUGUST
2018
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في كثير من المواقف يحتاج مستخدمو واتساب إلى إرسال رسالة لشخص آخر، دون الرغبة في إضافة اسمه لقوائم الاتصال.
 
ورغم أن الحل موجود، يتكاسل كثيرون عن تطبيقه ويلجأون إلى إضافة الاسم لقوائم الاتصال ثم البحث عنه في واتساب وإرسال الرسالة.
 
ولكن يمكن تجاوز تلك المراحل، وإرسال الرسالة للشخص المطلوب دون عناء إضافة اسمه.
 
وليس على المستخدم سوى نسخ الرابط التالي https://api.whatsapp.com/send?phone=XXXXXXXXXXX إلى متصفح الإنترنت في الهاتف.
 
ثم استبدال علامات X بالرقم المطلوب مع رمز البلد ولكن دون الأصفار في البداية ودون إشارة + التي تبدأ بها عادة الأرقام الهاتفية، ثم الضغط على زر الإدخال.
 
سيظهر بعد ذلك تطبيق واتساب مع زر "رسالة" أو Message ويكفي الضغط على هذا الزر ليفتح تطبيق واتساب المكان المخصص للكتابة وإرسال الرسالة.
 
يشار إلى أن هذه الطريقة تعمل على كل الهواتف سواء كانت تعتمد على أندرويد أو iOS ويمكنك تجريبها الآن.
 
 
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