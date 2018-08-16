حيلة بسيطة جدا لتحميل فيديوهات فيسبوك على هاتفك

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يغفل عدد كبير من مستخدمي هواتف "آيفون" عن حيلة بسيطة جدا، تساعدهم على تحميل الفيديوهات المنشورة على كل المواقع الاجتماعية من خلال خطوات سهلة وسريعة.

ويكفي أن يدخل مستخدم إحدى هواتف شركة "أبل" الأميركية للفيديو الراغب في تحميله، ثم يسحب إصبعه من طرف الهاتف لإظهار خصائص "مركز التحكم" Control Center.

وفي مركز التحكم، يضغط على خاصية "تسجيل الفيديو" وهي على شكل نقطة داخل دائرة، ثم يعدل وضعية شاشة الهاتف إلى "أفقي" من أجل التقاط الشاشة بأكملها.

وبعد نهاية الفيديو، يعود المستخدم إلى مركز التحكم ويوقف تسجيل الشاشة، ليلاحظ أن الفيديو تم حفظه في "ألبوم الفيديوهات".

ويستحسن اللجوء، فيما بعد، إلى خاصية "تعديل الفيديو"، من أجل حذف ما سجله الهاتف في البداية والنهاية، والاحتفاظ بالفيديو فقط.

أندرويد

أما بالنسبة لمستخدمي "أندرويد"، فلا يوجد خيار لتسجيل الشاشة بدون تطبيق، لذا لابد من الاعتماد على تطبيقات أو مواقع لتحميل الفيديوهات من مواقع التواصل الاجتماعي.

فيمكن مثلا الاعتماد على موقع y2mate.com لتحميل مقاطع الفيديو من يوتيوب على الهاتف، أو موقع clipconverter.cc لتحميل الفيديوهات من تويتر.

أما لتحميل الفيديوهات من تطبيق فيسبوك على الهواتف العاملة بنظام أندرويد، فيمكن اللجوء إلى موقع fbdown.net