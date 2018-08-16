living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حيلة بسيطة جدا لتحميل فيديوهات فيسبوك على هاتفك

16
AUGUST
2018
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يغفل عدد كبير من مستخدمي هواتف "آيفون" عن حيلة بسيطة جدا، تساعدهم على تحميل الفيديوهات المنشورة على كل المواقع الاجتماعية من خلال خطوات سهلة وسريعة.
 
ويكفي أن يدخل مستخدم إحدى هواتف شركة "أبل" الأميركية للفيديو الراغب في تحميله، ثم يسحب إصبعه من طرف الهاتف لإظهار خصائص "مركز التحكم" Control Center.
 
 وفي مركز التحكم، يضغط على خاصية "تسجيل الفيديو" وهي على شكل نقطة داخل دائرة، ثم يعدل وضعية شاشة الهاتف إلى "أفقي" من أجل التقاط الشاشة بأكملها.
 
وبعد نهاية الفيديو، يعود المستخدم إلى مركز التحكم ويوقف تسجيل الشاشة، ليلاحظ أن الفيديو تم حفظه في "ألبوم الفيديوهات".
 
ويستحسن اللجوء، فيما بعد، إلى خاصية "تعديل الفيديو"، من أجل حذف ما سجله الهاتف في البداية والنهاية، والاحتفاظ بالفيديو فقط.
 
أندرويد
 
أما بالنسبة لمستخدمي "أندرويد"، فلا يوجد خيار لتسجيل الشاشة بدون تطبيق، لذا لابد من الاعتماد على تطبيقات أو مواقع لتحميل الفيديوهات من مواقع التواصل الاجتماعي.
 
فيمكن مثلا الاعتماد على موقع y2mate.com لتحميل مقاطع الفيديو من يوتيوب على الهاتف، أو موقع clipconverter.cc لتحميل الفيديوهات من تويتر.
 
أما لتحميل الفيديوهات من تطبيق فيسبوك على الهواتف العاملة بنظام أندرويد، فيمكن اللجوء إلى موقع fbdown.net
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout