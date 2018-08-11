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تعرف على حيل طريفة في أندرويد الجديد لم تكن موجودة

11
AUGUST
2018
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أطلقت شركة غوغل، الخميس، رسميا النظام الجديد لأندرويد، والذي اختارت له اسم "Android 9 Pie"، حيث من المنتظر أن يصل خلال الأيام المقبلة لهواتف بيكسل.
وفيما يلي نرصد 12 حيلة جديدة لم تكن موجودة من قبل، في الأنظمة السابقة:

1- تحسين استخدام البطارية: تعتمد النسخة الجديدة على نظام ذكي يعمل على تحسين استخدام البطارية في هاتفك، من خلال عدم تشغيل بعض التطبيقات غير المفيدة وتخفيض ضوء الشاشة.

2- سطوع الشاشة: يتكلف النظام الجديد بتحديد سطوع شاشة هاتفك بشكل أوتوماتيكي، بالاعتماد على نوع التطبيق ومكان تواجدك (مكان مظلم أو مضيء).

3- اختصارات إلى التطبيقات: سيصبح بإمكان المستخدمين تحديد أبرز الوظائف في تطبيق معين، ليتم عرضها أسفل اسم التطبيق بشكل مختصر، من أجل الدخول إليها مباشرة وبسهولة.

4- تصوير الشاشة: اختصار جديد تم إحداثه من أجل التقاط صورة للشاشة، من خلال الضغط على زر "power" وستظهر لك كلمة Screenshot".

5- السحب للأعلى: هذه الخاصية ستجعل الأندرويد يقترب قليلا من هواتف "آيفون X"، حيث بات يكفي السحب للأعلى في الشاشة وستظهر لك التطبيقات المفتوحة مسبقا من أجل التحكم فيها.

6- تعديل الصوت بسرعة: يكفي الضغط على زر "تخفيض الصوت"، وستظهر لك قائمة شاملة لتعديل صوت الموسيقى وصوت المكالمات وصوت الرسائل وصوت المنبه..

7- إيقاف التنبيهات: سيلاحظ أندرويد حين تتجاهل كثيرا تنبيهات إحدى التطبيقات، وسيقترح عليك إيقاف التنبيهات بشكل نهائي من أجل عدم التوصل بها مجددا.

8- خاصية Do Not Disturb: وضعية "عدم الإزعاج" حصلت على ترقية في Android 9 Pie: بالإضافة إلى إيقاف/إسكات التنبيهات الواردة، بات بالإمكان الآن إخفاء الإشعارات، بحيث لا يضيء هاتفك ولا يظهر أي تنبيه على الشاشة.

9- إحصائيات: تعرض لوحة التحكم الكثير من الإحصائيات مثل المدة الزمنية التي تم قضاؤها تطبيقات معينة، وعدد مرات إلغاء قفل هاتفك وعدد الإشعارات التى تلقياها.

10- اذهب للنوم: خاصية جديدة تحدد من خلالها الوقت الذي تريد النوم فيه، وعند بلوغه، سيذكرك هاتفك بأن وقت النوم قد حان.

11- دوران الشاشة: عند تعديل وضعية الشاشة إلى "الأفقي"، ستظهر لك علامة صغيرة تقترح عليك تدوير الشاشة وإعادتها إلى وضعها الطبيعي.

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