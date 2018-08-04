“فيسبوك” يختبر ميزة خاصة بالمواعدة

A + A -



بدأت شركة “فيسبوك” وبشكل داخلي، في اختبار ميزة جديدة خاصة بالتعارف والمواعدة، على غرار تطبيق “تيندر” الشهير.

وصرح متحدث باسم “فيسبوك” أنها بدأت في اختبار ميزة المواعدة الجديد، وأكد أنه ليس لديه معلومات إضافية للإدلاء بها، بحسب موقع “سي نت” الأميركي.

وشارك بعض المغردين، على “تويتر” صورا متنوعة من ميزة “فيسبوك” الجديدة للمواعدة، والتي توضح إحداها أن الأصدقاء لن يتمكنوا من مطالعة ملف المستخدم الخاص بالمواعدة، وصورة أخرى لمطالبة “فيسبوك” بتحديد المستخدمين لجنسهم والمدينة القاطنين فيها، وصورة أخرى تطالب المستخدمين بتحديد جنس من يرغبون في مواعدته.