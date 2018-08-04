هاتف "آيفون" الجديد سيحمل خاصية "مزعجة" لكل مستخدميه

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سبوتنيك-



ذكرت تقارير صحفية، مؤخرا، أن هاتف "آيفون" الجديد، قد يحمل خاصية مزعجة لكل مستخدميه.

وبحسب تقرير صادر عن صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية، فإن شركة "أبل" الأمريكية، تنوي إزالة محول سماعة الرأس من هواتف "آيفون" الجديدة.



وكانت شركة "أبل" قد أزالت منفذ الصوت التقليدي في طرازات هاتفها الأشهر، بدءا من "آيفون 7" الذي طرحته في عام 2016، ولكنها أتاحت للمستخدمين في المقابل، ربط الهاتف بالسماعات التقليدية، من خلال "محول" صغير يمكن استخدامه في منفذ الشحن.

وسيضطر مستخدمو هاتف "آيفون" المقبل، إلى التخلي عن سماعاتهم القديمة، أو أنهم سيضطرون لدفع ثمن "المحول"، الذي لن تقدمه الشركة الأمريكية بشكل مجاني بعد الآن.

وتهدف أبل" بهذه الخطوة، إلى الاعتماد بشكل أكبر على التقنيات اللاسلكية من خلال استخدام سماعات "بلوتوث".



وعلى اعتبار أن "المحول" لن يكون مجانيا، فإن مستخدمي آيفون سيلجؤون إلى شرائه من الموقع الإلكتروني للشركة، في حال أرادوا الحفاظ على عادة الاستماع التقليدية.

ومن المتوقع أن تعلن شركة "أبل" عن 3 هواتف "آيفون" جديدة، في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، أحدها بتكلفة منخفضة