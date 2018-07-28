فيس بوك تخطط لإغراق "انستجرام" بالإعلانات لتعويض الخسائر

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تخطط شركة فيس بوك لضخ كمية أكبر من الإعلانات داخل تطبيق "انستجرام" المملوك لها، وهذا بعد أن واجهت الشركة انخفاضا كبيرا فى سعر السهم،

ووصفه البعض بأنه اليوم الأسوأ للشركة في تاريخها، وقالت رئيسة قسم التشغيل شيريل ساندبرج: "عندما نفكر فى Instagram نعتقد أن لدينا فرصة كبيرة، خاصة وأن هناك مليوني مُعلن يفضلون انستجرام لنشر منتجاتهم".

وأضافت أن طبيعة تطبيق انستجرام وتصميمه المبهج الذي يعتمد على الصور في المقام الأول وميزة "القصص"، يجعله مكانا مناسبا لأصحاب المنتجات الذين يريدون أن يعلنوا عن منتجاتهم بشكل مناسب لطبيعتها.

ووفقا لموقع "مترو" البريطاني، يعني هذا على الأرجح أن الشركة تسعى لوضع مزيد من إعلانات في قصص Instagram، وهي ميزة وصفها المدير المالي "ديفيد فيهنر" بأنها "مجال لتحقيق نمو مستمر"، خاصة أن هناك 400 مليون شخص ينشرون صورا داخل "القصص" يوميا، لذا تخطط الشركة التكنولوجية العملاقة للاستفادة من هذا الأمر.