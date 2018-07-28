living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الصين تعتزم استخراج المعادن من الكويكبات في الفضاء

28
JULY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يعمل الخبراء في المركز القومي الصيني للعلوم الفضائية على إعداد تكنولوجيا للاستحواذ على كويكبات صغيرة الحجم ونقلها إلى المدار الأرضي، لاستخراج المعادن التي تحتوي عليها.

وقالت صحيفة "China Daily" الصينية إن استخراج الثروات الطبيعية في الفضاء قد يكون دافعا جديدا لتطوير الاقتصاد العالمي. وقال لي مينتاو، أحد الباحثين في المركز: "أنا واثق بواقعية تطبيق تلك الفكرة على الرغم من خياليتها".

وحسب مينتاو، فإن مركبة فضائية يمكن أن تتزود بمعدات تشبه غلافا من شأنه التقاط كويكبات صغيرة في مدارها لنقلها إلى المدار الأرضي، حيث تنشر درعا مقاومة للحرارة، تمتص حرارة الكويكب وتمنعه من الاحتراق نتيجة احتكاكه بالغلاف الجوي. وسيتم تخفيض سرعة الكويكب قبل أن يصل إلى نقطة محددة له في المدار من 12.5 كيلومتر في الثانية إلى 140 مترا في الثانية.

وفي المرحلة الثالثة، من المفترض أن تضمن التكنولوجيا هبوط كويكب في منطقة نائية خالية من البشر.

وقد اختار الفريق الذي تولى مينتاو رئاسته جرما سماويا بقطر 6.4 متر ووزن بضع مئات من الأطنان يبعد عن الأرض مسافة 100 مليون كيلومتر، ووضع خطة للاستيلاء عليه. وقال مينتاو إن المركبة الفضائية التي ستستهدفه ستكون جاهزة بحلول عام 2029.

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout