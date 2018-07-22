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واتساب يضيف ميزة نالت إعجاب مستخدميه

22
JULY
2018
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أطلق تطبيق واتساب للتراسل عبر الإنترنت، خلال الأيام القليلة الماضية ميزة جديدة لمنح مستخدميه مزيدا من المعلومات بشأن الرسائل التي يتلقونها.
وأصبح التطبيق يضيف كلمة "Forwarded" أو "معاد توجيهها" على الرسائل التي قام المرسل بإعادة تمريرها فقط إلى مستخدم آخر، ليكون متلقي الرسالة على علم أن مرسلها لم يكتب تلك الرسالة وإنما قام بتمريرها فقط.

وأثنى الكثير من مستخدمي التطبيق، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على الميزة الجديدة التي تقدم لهم معلومات تعطيهم فكرة إضافية عن أصل تلك الرسائل التي يستقبلونها.


وجاء هذا التحديث بعد سيل من الانتقادات تعرض له التطبيق في المساهمة بنشر معلومات زائفة وأخبار كاذبة خاصة في الهند.

وأدى انتشار الرسائل المضللة التي جرى تداولها عبر واتساب في الهند إلى وقوع سلسلة جرائم قتل، حيث لقي 29 شخصا مصرعهم منذ شهر مايو الماضي في جميع أنحاء البلاج.

وتحاول شركة فيسبوك، المالكة لواتساب، من خلال هذه الميزة، محاربة انتشار الأخبار الكاذبة عبر التطبيق الذي يستخدمه شهريا أكثر من مليار مشترك حول العالم.

وللحصول على الميزة الجديدة في واتساب يجب على المستخدم أن يحدث تطبيق واتساب على هاتفه الجوال إلى النسخة الأخيرة.

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