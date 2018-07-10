كيف تحمي هاتفك من أشعة الشمس الحارقة ؟

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تلحق درجة الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف ضرراً كبيراً بالهاتف. من هذا المنطلق، على الناس اتّباع خطوات وقائية لحماية الجهاز.

سنقدّم لكم في ما يلي بعض الخطوات التي تساعدكم على حماية هواتفكم من أشعة الشمس الحارقة:

- الحرص على عدم تخطّي أقصى درجة حرارة يتحمّلها الهاتف، وتكون في معظم الحالات مدوّنة في كتيّب الإرشادات الذي يأتي مع الهاتف.

- ترك الهاتف في الظل أو في الحقيبة عند الخروج من المنزل.

- اتّباع التعليمات التي تظهر على الشاشة في حال ظهور أي إخطار أو رسالة على الهاتف.

- الابتعاد عن استخدام البرامج والتطبيقات التي تؤدي إلى رفع درجة حرارة الهاتف مثل تطبيقات الألعاب.