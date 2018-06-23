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سامسونغ تغير "قواعد الهاتف" بتصميم غير مسبوق

23
JUNE
2018
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سربت مواقع متخصصة في أخبار التكنولوجيا، تصميما لهاتف "سامسونغ" مستقبلي ثوري يحتوي على شاشتين وكاميرا واحدة خلفية فقط، ضاربا عصفورين بحجر واحد.

ويسمح الهاتف لمستخدميه بالتقاط صور "سيلفي" بالكاميرا الخلفية بمساعدة الشاشة الخلفية وبجودة أعلى، وفي الوقت ذاته تملأ الشاشة الأمامية مساحة الهاتف بالكامل، بسبب عدم وجود كاميرا أمامية.

وحسب مواقع اطلعت على براءة الاختراع الخاصة بالهاتف الجديد، فإن شاشة الهاتف الخلفية ستكون أصغر مساحة.

وتسعى شركات عدة منذ فترة لإنتاج هواتف بشاشة أمامية تحتل مساحة الهاتف بالكامل، لكنها تصطدم بعقبة الكاميرا الأمامية التي تستخدم لالتقاط صور الـ"سيلفي".

وحتى في الهواتف التي تحتل شاشتها الأمامية مساحة الهاتف كاملة، لا بد من وجود "حز" علوي يضم الكاميرا الأمامية، مثل "آيفون X" وهواتف أخرى لجأت للأسلوب ذاته.

إلا أن إمكانية التقاط صور "سيلفي" بالكاميرا الخلفية وبجودة أعلى، يلغي ضرورة وجود كاميرا أمامية في هاتف "سامسونغ" المستقبلي.

لكن من غير المؤكد ما إذا كانت "سامسونغ" ستنتج هذا الهاتف، كما لم يتضح بعد موعد إنتاجه، حيث لم يصدر عن الشركة الكورية الجنوبية أي إعلان رسمي عنه.

ورجحت مصادر صحفية أن يكون هذا التصميم أساسا لهاتف "غالاكسي نوت 9"، الذي سيطرح في وقت لاحق من العام الجاري، أو "غالاكسي إس 10".

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