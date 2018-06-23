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إنستغرام يطلق IGTV للفيديو المحمول

23
JUNE
2018
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أعلن تطبيق انستغرام اليوم أن عدد مستخدميه حول العالم تخطى حاجز المليار شخص، وكما أعلن عن إطلاق تلفزيون انستغرام IGTV للفيديو المحمول.


وتلفزيون انستغرام IGTV هو تطبيق جديد ومساحة جديدة ضمن إنستغرام، تمكّن المستخدمين من مشاهدة فيديوهات طويلة (حتى ساعة كاملة) ومقاطع فيديو عمودية من منشئي المحتوى المفضلين لديهم على التطبيق، وبالتالي تعزيز التواصل معهم بطرق جديدة.

وتطبيق IGTV يختلف عن أيّ تجربة فيديو محمول أخرى بأنه:

ــ مصمم أساساً للأجهزة المحمولة: تم تصميم IGTV خصيصاً ليلائم الطريقة التي يستخدم بها الناس الهواتف الذكية، أي مع مقاطع فيديو عمودية تملأ الشاشة.

ــ سهل الاستخدام: حيث يبدأ تشغيل الفيديوهات بمجرد فتح التطبيق، دون الحاجة للبحث أولاً.

ــ يتضمن محتوى عالي الجودة: يعتمد تطبيق IGTV على شبكة انستغرام، فصفحات منشئي المحتوى تمثل قنوات البث، وبالتالي يمكنكم مشاهدة الأشخاص الذين تتابعونهم بالفعل على انستغرام، وكذلك اكتشاف أشخاص جدد.

وأضحى تطبيق IGTV متوافراً عالمياً بدءاً من اليوم، وقد بدأ أبرز المؤثرين وأكثرهم شعبية في العالم بالفعل بنشر مقاطع الفيديو عبر قنواتهم.

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