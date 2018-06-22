"واتساب" يبحث تطوير خاصية أزعجت المستخدمين!

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يعكف مطورو تطبيق الرسائل القصيرة "واتساب" على تحديث ميزة سحب الرسائل المرسلة غير المرغوب فيها حال إرسالها، في محاولة لمواكبة التطور في الخدمات المنافسة.

ونقلت صحيفة "الصن" البريطانية عن مواقع مختصة في تكنولوجيا المعلومات أن واتساب سيزيد المدة المتاحة للمستخدمين لحذف الرسائل إلى أكثر من ساعة.

وكان واتساب قد أطلق خدمة سحب الرسائل المرسلة في أكتوبر 2017، لكن الفترة التي كان مسموح فيها القيام بذلك لا تتجاوز 7 دقائق فقط من توقيت إرسال الرسالة.

ويخطط القائمون على واتساب لتوسيع فترة السماح من 7 دقائق إلى 68 دقيقة و16 ثانية، وهو ما يعادل 10 أضعاف الوقت المسموح به حاليا لاستدعاء الرسائل.