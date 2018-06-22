living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"اعتراف خطير" من فيسبوك بشأن المحتوى الكاذب

22
JUNE
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت "فيسبوك" أنها بصدد توسيع عمليات التحقق من المنشورات على موقع التواصل الاجتماعي، لمكافحة المحتوى المفبرك بكافة أشكاله، لكنها قالت إن جهودها "لن تنتهي أبدا"، في اعتراف على ما يبدو بأن منع انتشار الأخبار الكاذبة أمر مستحيل.


وقالت الشركة في بيان، الخميس، إنها على دراية بانتشار تقارير إخبارية كاذبة ومحتوى مفبرك على "فيسبوك" في بعض الدول، مشيرة إلى أن عمليات التحقق ستشمل أيضا الصور ومقاطع الفيديو المنشورة.

وبيّنت أنها ستستعين بخبراء في "التحقق البصري"، بإمكانهم تمييز الصور أو مقاطع الفيديو الحقيقية من المزيفة، لا سيما تلك المتصلة بالكوارث الطبيعية أو حوادث إطلاق النار.

ورغم صعوبة المهمة، قياسا إلى أن أكثر من مليار صورة ومقطع فيديو ورابط يتم نشرها يوميا على "فيسبوك"، فقد أكدت الشركة أنها ستستخدم أيضا أدوات إلكترونية، لملاحقة المحتوى الكاذب.

وأضافت: "إن هذه الجهود لن تنتهي أبدا، لدينا الكثير لنفعله"، في إشارة إلى التلاعب بالصور ومقاطع الفيديو، الذي يعد مشكلة متنامية على شبكة التواصل الاجتماعي التي يستخدمها أكثر من ملياري شخص.

ويواجه الموقع منذ أشهر انتقادات حادة من مستخدمين اشتكوا من عدة أمور، بدءا من انتشار أخبار كاذبة مرورا باستخدام الشبكة للتأثير على التوجهات السياسية، وصولا لجمع شركة "كامبريدج أناليتيكا" للاستشارات بيانات 87 مليون مستخدم لصالح حملة دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وفي يناير الماضي قال الرئيس التنفيذي مارك زوكربرغ، إن "فيسبوك" سيعطي الأولوية للأخبار "الموثوق بها"، باستخدام مسوح لتحديد المصادر التي تنتج نوعية ذات مستوى عال من المعلومات.

 

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout