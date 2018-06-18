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كيف تقرأ أي رسالة محذوفة على "واتساب"؟!

18
JUNE
2018
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اعتمد تطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتسآب" منذ فترة خاصية جديدة تمكن أي مستخدم من حذف رسالته بعد إرسالها بمدة.

لكن عدد من مستخدمي "واتسآب" بدأ يشعر بالضيق، لأنه لا يتمكن من قراءة الرسائل المحذوفة، ورغبته في معرفة ماذا كتب المستخدم وحذفه بعد ذلك.

ويقدم موقع "جادجيتس ناو" التقني المتخصص، طريقة سهلة يمكن من خلالها قراءة أي رسالة محذوفة على "واتسآب".

 


وجاء ذلك على النحو التالي:

ينبغي أن تقوم أولا بتحميل تطبيق منفصل، وهو تطبيق "Notification History".

بمجرد تحميل ذلك التطبيق، سيرسل لك كافة إخطارات الهاتف أولا بأول، ليمكنك الإطلاع على أي رسالة، حتى بعد حذفها، على واتسآب.

ويقوم التطبيق بتسجيل كافة الإخطارات، بحيث يمكن الولوج إليها في أي وقت.

ولتفعيله كل ما عليك إلا أن تفتح التطبيق، ثم تختار قراءة إخطارات واتسآب.

لكن عليك معرفة أن التطبيق يسجل نحو 100 حرف فقط من الإخطارات، أي أنك ستتمكن من الإطلاع على 100 حرف فقط من الرسائل المحذوفة على واتسآب.

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