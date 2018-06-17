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"أبل" تستخلص العبر من تجاربها.. و"آيفون" أرخص على الطريق

17
JUNE
2018
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بعد شكاوى من مستخدمي هواتف "أبل" بشأن ارتفاع أسعار آخر منتجاتها "آيفون X"، كشفت تقارير صحفية عن خطط للشركة الأميركية لإنتاج هواتف أقل سعرا في المستقبل القريب.
وحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، فإن خطة الشركة الجديدة تعتمد في الأساس على استعمال شاشات "إل سي دي" الأرخص، مما سيسهم في إمكانية بيع الهواتف المقبلة بسعر أقل من "آيفون X".

ومن شأن الخطة الجديدة وقف الاعتماد على شاشات "أوليد" عالية التكلفة التي كانت سببا رئيسيا في ارتفاع سعر "آيفون X"، وفق ما نقلت الصحيفة الأميركية عن مصادر مقربة من الشركة العملاقة.

ويبلغ سعر شاشة "أوليد" نحو 100 دولار، مقابل حوالي 40 دولار لشاشات "إل سي دي".

ولم يحظ "آيفون X" بالإقبال المتوقع من عشاق علامة "أبل"، ويعتقد أن السبب الرئيسي لذلك سعره المرتفع، الذي بدأ من 999 دولارا في بداية طرحه بالأسواق أواخر العام الماضي.

أما آخر هواتف "أبل" بشاشات "إل سي دي"، فكان "آيفون 8" الذي بدأ سعره من 699 دولارا، و"آيفون 8 بلس" بسعر بدأ من 799 دولارا، لدى طرحهما في سبتمبر 2017.

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